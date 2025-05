Ini Jadwal dan Agenda Kunjungan Donald Trump ke Kawasan Teluk

PRESIDEN AS Donald Trump , yang mendarat di Arab Saudi pada Selasa, 13 Mei 2025, bergeser menjauh dari sekutu demokratis tradisional dan malah berfokus pada monarki-monarki Teluk. Negara-negara ini menarik perhatiannya karena kekayaan mereka yang luar biasa, kesediaan untuk membuat kesepakatan, dan peningkatan pengaruh di panggung global, Axios melaporkan.

Pilpres AS Bulan Depan, Kamala Harris Ungguli Donald Trump di Jajak Pendapat

Berikut jadwal dan agenda Trump dalam kunjungan ke Timur Tengah, seperti dirangkum Al Jazeera:

Jadwal Kunjungan Trump

Keberangkatan dan Kedatangan: Trump meninggalkan Amerika Serikat pada hari Senin dan tiba di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada Selasa.

KTT Teluk dan Keterlibatan Regional: Pada hari Rabu, ia akan menghadiri KTT Dewan Kerja Sama Teluk di Riyadh, kemudian melakukan perjalanan ke Qatar pada hari yang sama.

Perhentian Terakhir: Perjalanan diakhiri dengan kunjungan ke UEA pada hari Kamis.

Konteks Historis dan Tujuan Strategis

Arab Saudi adalah negara pertama yang dikunjungi Trump pada masa kepresidenannya yang pertama, mendobrak tradisi presiden AS yang memulai perjalanan ke luar negeri di negara-negara tetangga seperti Inggris, Kanada, atau Meksiko. Kunjungan ini melanjutkan fokus tersebut, dengan tujuan Trump untuk mengamankan kesepakatan ekonomi besar dan mendorong upaya diplomatik dalam isu-isu regional yang mendesak. Prioritas utama termasuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali pembicaraan yang macet tentang normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Fokus Ekonomi di Tengah Kekhawatiran Pertumbuhan AS

Penekanan pada kemitraan ekonomi muncul ketika AS menghadapi kontraksi ekonomi pertama dalam tiga tahun selama kuartal pertama 2025. Trump telah mengindikasikan bahwa ia berencana untuk mendefinisikan ulang sikap AS terhadap sengketa penamaan Persian Gulf, kemungkinan menyebutnya sebagai "Arabian Gulf” atau "Gulf of Arabia".