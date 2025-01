Wakil Presiden Cina Han Zheng akan Hadiri Pelantikan Donald Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Cina Han Zheng dijadwalkan menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Trump akan menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat di dua periode terpisah, setelah Presiden Grover Cleveland. Ia akan memegang jabatan sebagai presiden AS ke-45 dan ke-47.