Ramuan Koktil Zatapi

UP IV Cilacap Four Springs membongkar muatan 12-16 Februari. Pada pemeriksaan kualitas Zatapi ditemukan volume Light Naphtha melonjak hingga 10 persen. Diduga, Naphtha dicampurkan ke dalam Zatapi.

Tanjung Pelepas

Gold Manor membuat koktil Zatapi di perairan Tanjung Pelepas, malaysia. Zatapi dimuat ke tanker Four Springs dari kargo minyak terapung Titan Neptune.

Titan Neptune diduga hanya memuat sekitar 540 ribu barel Zatapi, sehingga masih kurang sekitar 60 ribu.

Naphtha

Dari perbedaan persentase volume Naphtha pada crude oil assay Zatapi dan hasil pengujian Pertamina di Cilacap, kekurangan volume tanker Four Springs diduga ditutupi dengan memasukkan Naphtha 60 ribu barel.

Tak diketahui dari mana Naphtha itu berasal. Diduga dari Singapura.

NWSC Hasil samping dari ladang gas Woodside Energy Ltd., Shell Development (Australia) Ltd., BHP Petroleum (North West Shelf) Pty Ltd., BP Developments Australia Ltd., Chevron Australia Pty Ltd., dan Japan Australia LNG (MIMI) Pty, Ltd.

Lokasi: Tanjung Burrup, Pilbara, barat laut Australia

Tanjung Burrup, Pilbara, barat laut Australia Produksi: 100 ribu barel per hari

Stybarrow Minyak mentah jenis baru dari kilang di Exmouth milik Woodside Petroleum dan BHP Billiton. Produksi pertama, 550 ribu barel, dikapalkan untuk ExxonMobil pada pertengahan Desember 2007 dengan harga Minas minus US$ 3. Kualitasnya mirip heavy Enfield, yang Desember lalu laku pada kisaran US$ 92 per barel.