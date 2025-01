Hayy tentu saja adalah karakter fiksi. Ia muncul dalam novel karangan Ibn Tufayl, pemikir asal Andalusia, Spanyol, abad ke-13. Dalam novel filsafat yang disusun dalam tiga kelompok puisi itu, Ibn Tufayl sebenarnya ingin mengatakan bahwa tanpa informasi dan wahyu, hanya berdasarkan akal budi dan nurani, manusia bisa menemukan nilai kebenaran.

Tentu saja pandangan seperti yang diyakini oleh Ibn Tufayl dianggap usang. Sebagian besar pemikir dan filsuf etika modern menganggap moralitas adalah sesuatu yang diciptakan manusia (invented), bukan sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia dan menunggu diungkap (discovered). Hal itu yang hendak dijelaskan oleh Hanno Sauer dalam The Invention of Good and Evil: A World History of Morality.