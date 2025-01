Galton bukan ilmuwan dadakan. Ia jenius matematika dari University College London, orang yang memberi basis ilmiah pada analisis sidik jari, penemu pelbagai teknik statistik-bahkan pencipta peta cuaca pertama untuk surat kabar. Sepupu Charles Darwin ini mengagumi penulis The Origin of Species, buku dahsyat yang terbit di tahun 1859, yang meyakinkan bahwa makhluk berevolusi melalui seleksi alam. Sejak itu Galton berpikir, mungkinkah manusia diperbaiki mutunya dengan pembibitan selektif. Eugenik terkenal dengan niat demikian. Pengaruh Galton meluas. Churchill di Inggris mengikuti ceramahnya. Theodore Roosevelt, yang kemudian jadi Presiden Amerika Serikat (1901-1909), pernah mengatakan, "memurnikan" modal (stock) manusia Amerika akan baik bagi peradaban manusia.



Adam Rutherford, yang menulis dengan asyik (dan amat informatif) A Brief History of Everyone Who Ever Lived-ia pakar genetika yang terkemuka dan mungkin paling jenaka-menunjukkan: secara genetik, beda di antara dua orang hitam sangat mungkin lebih besar ketimbang beda antara seorang hitam dan seorang kulit putih. Seandainya penduduk dunia ini habis dan tinggal satu kelompok manusia yang dianggap satu "ras", misalnya Cina, pada mereka akan tetap ditemukan 85 persen variasi genetik yang ada dalam diri umat manusia yang beraneka ragam.