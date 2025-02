Penghargaan Sastra dalam Kepayahan Hidup Sastrawan

Jadi, kalau ada pihak-pihak yang kini hendak membangkitkan kembali semangat KSK setelah terhenti pada tahun ke-20, sebaiknya tidak mengabaikan iktikad tulus almarhum Richard Oh. Selama keterlibatan saya dalam penyelenggaraan seleksi KSK sejak 2007, saya tidak pernah mendengar kawan-kawan penyelenggara bicara soal dampak penghargaan sastra terhadap pertumbuhan dan kualitas kekaryaan. "We begin by enhancing the quality of their economic well-being," ucap Richard Oh yang sehari-hari gandrung berbahasa Inggris dalam obrolan kami di kesempatan lain.