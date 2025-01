Setelah beberapa hari berjalan, program makan bergizi gratis memperlihatkan kompleksitasnya yang sangat tinggi. Bukan saja dari sisi anggarannya yang jumbo, tapi juga intensitas kegiatan yang superintensif karena terkait dengan puluhan juta orang yang terlibat dan sifatnya harian. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa titik kritis dalam program tersebut. Tulisan ini diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program yang bertujuan baik itu.



Setidaknya ada enam titik kritis program makan bergizi gratis. Pertama, penentuan alokasi anggaran. Rezim pemerintah saat ini mewarisi kondisi fiskal yang cekak dari rezim pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan kalkulasi Indonesia Food Security Review, jika makan bergizi gratis diimplementasikan penuh dengan standar biaya Rp 15 ribu per porsi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 450 triliun per tahun. Pada tahun ini, alokasi anggarannya baru sebesar Rp 71 triliun (0,29 persen dari produk domestik bruto) dengan standar biaya hanya Rp 10 ribu per porsi.