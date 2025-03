Citra Kemanusiaan dalam Karya Pramoedya Ananta Toer

Beberapa novelnya yang berlatar peristiwa sejarah menjadi bukti nyata akan hal ini. Human Acts (2014) mengangkat peristiwa demokratisasi Gwangju pada Mei 1980. Novel We Do Not Part (2021) mengisahkan tragedi 3 April 1948 di Jeju yang menewaskan sekitar 30 ribu warga sipil yang dicap berpaham komunis. Han Kang menyiratkan bahwa pengalaman sejarah dapat menjadi fondasi bagi masa depan Korea. Pemikiran ini lahir dari kecintaannya kepada manusia, sebuah kemanusiaan yang melampaui batas generasi.