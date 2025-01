Revolusi yang Dihayati Amir Sjarifoeddin

Dalam buku terbaru Rudolf Mrázek, Amir Sjarifoeddin : Politics and Truth in Indonesia, 1907-1948 (Cornell Modern Indonesia Project, 2024), sejak 1927, di asrama mahasiswa Sekolah Hukum Jakarta, Jalan Kramat 106, revolusi adalah inti percakapan.

Amir dan rekannya bahkan “memainkan” revolusi Prancis. “They, indeed, played history at Kramat 106, and they played revolution,” kata Mrázek. Ia menyebutkan Amir sering mengulang pidato Robespierre, tokoh idamannya: “Jika aku disuruh bertepuk tangan untuk kehancuran negeriku, berilah aku perintah apa pun, dan biarlah aku binasa kalau aku harus kehilangan kebebasan.” Kutipan yang kerap disampaikan Amir bersama Abu Hanifah atau Muhammad Yamin tampaknya telah “bermain” di hidupnya sendiri, yang tak panjang, gegap gempita, dan cepat binasa.