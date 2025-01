Pentingnya Pemberlakuan Pajak Karbon

Sesuai dengan peta jalan penerapannya, pajak karbon akan diterapkan lebih dulu secara bertahap. Untuk periode 2022-2024, pajak karbon diterapkan kepada PLTU batu bara. Industri lain akan mengikuti sesuai degan kesiapan masing-masing mulai 2025.

Dibanding negara lain, Finlandia menjadi negara pertama yang menerapkan pajak karbon, yakni pada 1990. Pada 2025, emisi karbon yang dihasilkan oleh negara berpenduduk 5,5 juta orang tersebut diperkirakan mencapai 37 juta metrik ton per tahun, atau setengah dari sejak penerapan pajak karbon pertama kali.



Pada 2035, Finlandia diperkirakan sudah mencapai status net-zero emission, suatu keadaan di mana emisi karbon yang dihasilkan sama dengan emisi karbon yang diserap melalui mekanisme carbon capturing dan lainnya.



Di lingkup ASEAN, Singapura menjadi negara pertama yang menerapkan pajak karbon pada 2019. Saat ini pajak tersebut sudah berlaku terhadap 80 persen emisi karbon yang dihasilkan melalui industri manufaktur, energi, limbah, dan air. Dengan tarif sebesar S$ 5 per metrik ton, pemerintah Singapura berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar US$ 3,46 miliar. Jumlah ini menyumbang hingga 3,3 persen pendapatan negara pada 2022 dan diprediksi terus meningkat.

Indonesia Perlu Menerapkan Pajak Karbon

Pada 19 September 2024, DPR bersama Menteri Keuangan mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Diperkirakan, uang yang diperlukan untuk mendukung berjalannya pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 3.621,3 triliun dan total perkiraan pendapatan mencapai Rp 3.005,1 triliun.



Rancangan APBN itu memperlihatkan ada defisit sebesar Rp 616,2 triliun. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo sudah mengumumkan akan menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada tahun depan, yang akan digunakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan.