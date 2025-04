Kemenhut Klaim Perdagangan Karbon Bakal Libatkan Masyarakat Adat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini tengah menyiapkan skema perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) dan FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 serta tindak lanjut pelaksanaan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.