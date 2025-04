Kualitas Udara Jakarta Saat Lebaran 2025 Lebih Bersih daripada 2024

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, rata-rata PM2.5 di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 Maret pada angka sekitar 30-an mikrogram per meter kubik. Lalu pada 28 Maret turun ke angka 10 mikrogram per meter kubik. Pada 29 Maret di bawah 10 mikrogram per meter kubik, namun pada 30 Maret sedikit naik di atas 10 mikrogram per meter kubik.

Pada tanggal 31 Maret atau hari pertama Hari Raya Idul Fitri, PM2.5 tercatat 9,67 mikrogram per meter kubik. Hari kedua Lebaran pada 1 April, naik lagi di atas 10 mikrogram per meter kubik.

Namun pada H-4 menurun menjadi 40 mikrogram per meter kubik, pada H-3 di atas 30 mikrogram per meter kubik, pada H-2 dan H-1 sekitar 30 mikrogram per meter kubik. Lalu pada hari pertama lebaran tercatat 38,52 mikrogram per meter kubik, pada hari kedua turun menjadi 20 mikrogram per meter kubik.