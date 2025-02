Retribusi Sampah di Jakarta Ditunda, Sosialisasi Digencarkan Sambil Menanti Aturan Gubernur Baru

Manfaatkan AI, Mahasiswa ITS Luncurkan Aplikasi Pengelolaan Sampah

Masa penundaan akan diisi dengan sosialisasi. Intinya, pemerintah meminta masyarakat mengurangi sampah, atau bisa juga menjadi nasabah bank sampah, secara mandiri. Regulator Jakarta mulanya akan menerapkan retribusi sampah per 1 Januari 2025. Penerapan tarif bervariasi berdasarkan daya listrik masing-masing sektor.

Masyarakat yang menggunakan daya listrik antara 450 Volt-ampere (VA) hingga 900 VA akan dibebaskan dari retribusi. Adapun pengguna daya listrik 1.300-2.200 VA akan dikenakan tarif Rp 10 ribu per bulan. Konsumen daya listrik 3.500-5.500 VA dikenakan Rp 30 ribu per bulan, sedangkan pengguna di atas 6.600 VA dikenakan Rp 77 ribu per bulan.