Sesat Pikir Prabowo Menyamakan Sawit dengan Pohon Hutan

SEPERTI bumi dan langit. Begitu Koordinator Center of International Forestry Research (Cifor) Herry Purnomo menggambarkan kemampuan perkebunan sawit dan hutan hujan tropis dalam menyimpan karbon. Dalam setahun, setiap hektare perkebunan sawit hanya bisa menyimpan karbon sebesar 40-80 ton. “Sedangkan cadangan karbon hutan mencapai 300-500 ton per hektare dalam setahun,” kata Herry, guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, kepada Tempo pada Senin, 6 Januari 2025.

Kajian itu mengutip pelbagai studi tentang kemampuan kelapa sawit menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca terbanyak, dibandingkan dengan pohon jati, akasia, sengon dan pinus. Kelapa sawit menunjukkan kemampuan menyerap CO 2 paling banyak, yakni 38 ton per hektare, sementara jati, mahoni, dan sengon di bawah 25 ton per hektare.