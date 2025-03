Selalu Disebut Dalam Prakiraan Cuaca BMKG, Apa Beda Hujan Ringan, Sedang, dan Berat?

Untuk menghitung intensitas hujan, tedapat sejumlah ambang batas nilai yang digunakan. Bila perkiraan curahnya kosong atau 0 mm per hari, cuaca di suatu daerah diperkirakan berawan. Untuk prakiraan hujan berintensitas ringan atau hujan ringan, ambang batasnya berkisar 0,5-20 mm per hari. Sedangkan untuk hujan sedang sekitar 20-50 mm per hari.