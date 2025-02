Serai Wangi Tanaman Reklamasi Tambang yang Efektif

Sudah menjadi rahasia umum kalau pemakaian biodiesel bisa mengakibatkan masalah. Sifat minyak kelapa sawit mentah yang menjadi bahan baku biodiesel adalah higroskopis. Biodiesel 35 persen atau B35 misalnya, kadar airnya bertambah 1,01 bagian per sejuta (ppm) per hari. Adapun B40 yang pemberlakuan mandatorinya mulai 1 Januari 2025, kadar airnya naik 1,54 ppm per hari.