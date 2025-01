Bulu Tangkis: Jadwal Laga Indonesia di Prancis Terbuka Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 8 duta bulu tangkis Indonesia akan turun di 5 nomor dalam Turnamen Prancis Terbuka 2017 pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Prancis Terbuka digelar di Stade Pierre de Coubertin, Paris mulai 24-29 Oktober.



Nomor-nomor yang diikuti Indonesia pada hari ini adalah: ganda putra, ganda campuran, tunggal putri, tunggal putra, dan ganda putri. Duta Indonesia yang pertama berlaga hari ini adalah Praveen Jordan/Debby Susanto di nomor ganda campuran. Mereka akan berlaga melawan Niclas Nhor/Sara Thygesen dari Denmark pada pukul 09.10 waktu setempat, atau 14.10 WIB.



Setelah Praveen/Debby, menyusul Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro yang akan melawan pasangan Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, di nomor ganda putra. Nomor tunggal putri diwakili Dinar Dyah Ayustine dan Hana Ramadini, serta tunggal putra oleh Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.



Berikut ini adalah jadwal penampilan pemain bulu tangkis Indonesia di Turnamen Prancis Terbuka 2017, Rabu 25 Oktober:



Ganda Putra:

Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Li Junhui/Liu Yuchen (Cina)



Ganda Putri:

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)



Ganda Campuran:

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Niclas Nhor/Sara Thygesen (Denmark)



Tunggal Putra:

Anthony Sinisuka Ginting vs Parupalli Kashyap (India)

Jonatan Christie vs Vincent Wong Wing Ki (Hong Kong)



Tunggal Putri:

Dinar Dyah Ayustine vs Saena Kawakami (Jepang)

Hanna Ramadini vs Evgeniya Kosetskaya (Rusia)



