Dana Asian Games 2018 Baru Terserap 70 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) menargetkan penyerapan dana di tahun 2018 nanti akan mencapai 95 persen. Menjelang tahun 2017 berakhir, INASGOC baru dapat menyerap 70 persen atau Rp 1,4 triliun dari dana Rp 2 triliun yang diberi pemerintah.

"Sebenarnya bisa 100 persen asalkan, kalau ada, semua anggaran semua bisa multi years. Tapi yang disetujui baru lima (sektor)," ujar Ketua INASGOC Erick Thohir, dalam pemaparan kinerja akhir tahun INASGOC, di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.

Lima sektor yang telah disetujui untuk multi years adalah broadcasting, opening-closing, time scoring, games support, dan cloud (penyimpanan data). Dari keseluruhan Rp 1,4 triliun yang sudah terserap, broadcasting menjadi sektor yang paling besar penggunaannya.

Menurut Sekretaris Jenderal INASGOC Eris Herryanto, Broadcasting menghabiskan dana sekitar 59 juta dollar atau sekitar Rp 800 miliar. Disusul dengan pengadaan teknologi informasi (IT), yang mencakup cloud. "Soalnya di aturan kita tak bisa data disimpan di luar negeri. Harus di dalam negeri," ujar Eris.

Hingga kini sudah 12 perusahaan negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan 13 perusahaan swasta, plus beberapa perusahaan lokal di negara peserta Asian Games, seperti Cina, mengikat kontrak kerjasama. Dana dari para sponsor itu, kata Erick, mampu menutupi kekurangan dana Rp 1,1 triliun yang sempat dialami INASGOC.

"Dari BUMN, kami memperoleh Rp 350 Miliar dalam bentuk cash dan Rp 150 Miliar dalam value in kind (barang atau jasa). Sedangkan dari swasta senilai 65 juta dolar AS, atau Rp 870 Miliar dan 15,4 juta dolar (Rp 200 Miliar). Jadi target Rp 1,1 Trilyun sudah tercapai," kata dia.