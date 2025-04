TEMPO.CO, Jakarta - Legenda MotoGP, Valentino Rossi, pernah ditawari untuk berpartisipasi dalam balap sepeda motor Isle of Man TT. Namun tegas-tegas Rossi menolak ikut balapan di acara tersebut, dengan alasan Isle of Man TT terlalu berbahaya dan berisiko.



Rossi pernah tampil sebagai tamu dalam Isle of TT 2009. Ketika itu dia hanya ikut dalam parade mengelilingi Sirkuit Snaefell Mountain Course. Rossi pernah ditawari lagi sebagai tamu dalam Isle of Man TT 2016 tapi berhalangan.



"Saya pernah melakoni satu putaran di Snaefell Mountain Course, dan saya paham mengapa penonton sangat menyukainya karena memang balapan ini luar biasa. Sayangnya, Isle of Man TT, menurut saya, terlalu berbahaya, dan seorang pembalap harus cukup gila untuk mengikutinya," ujar Rossi.



Rossi melanjutkan, peserta Isle of Man TT harus benar-benar terampil dan nekat. Seorang pembalap sama sekali tidak boleh membuat kesalahan jika ingin selamat di Isle of Man TT.



"Isle of Man TT adalah balapan yang sangat sulit. Jika seorang pembalap membuat kesalahan di situ, sangat mungkin itu akan menjadi kesalahan terakhirnya dan akan berakhir dengan kematian," kata Rossi.



Dalam Isle of Man TT 2017 yang digelar pada 29 Mei-9 Juni 2017, tiga pembalap tewas hanya dalam tempo 24 jam. Ketiga pembalap tersebut adalah Davey Lambert dari Inggris yang meninggal pada 6 Juni, Joachem van den Hoek dari Belanda, dan Alan Booner dari Irlandia. Keduanya meninggal pada 7 Juni.



Tahun lalu bahkan empat pembalap tewas dalam Isle of Man TT 2016. Isle of Man TT adalah kompetisi balap sepeda motor jalan raya yang digelar sejak 1907. Sejak itu, tercatat 255 pembalap tewas di acara tersebut.



