FP3 Moto2 Malaysia: Dimas Ekky Ungguli Mantan Pembalap MotoGP

Berikut ini hasil latihan bebas ke-3 Moto2 Malaysia:

1. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2 m 6.605 s

2. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2 m 6.679 s

3. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2 m 6.698 s

4. Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) 2 m 6.764 s

5. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2 m 6.872 s

6. Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2 m 7.097 s

7. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2 m 7.252 s

8. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2 m 7.266 s

9. Lorenzo Baldassarri ITA Forward Racing Team (Kalex) 2 m 7.533 s

10. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 2 m 7.570 s

11. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 2 m 7.639 s

12. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2 m 7.648 s

13. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 2 m 7.680 s

14. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2 m 7.910 s

15. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 2 m 8.014 s

16. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 2 m 8.036 s

17. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 2 m 8.064 s

18. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2 m 8.104 s

19. Axel Pons SPA RW Racing GP (Kalex) 2 m 8.121 s

20. Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) 2 m 8.222 s

21. Remy Gardner AUS Tech 3 Racing (Tech 3) 2 m 8.269 s

22. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 2 m 8.284 s

23. Luca Marini ITA Forward Racing Team (Kalex) 2 m 8.335 s

24. Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2 m 8.338 s

25. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 2 m 8.345 s

26. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 2 m 8.488 s

27. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2 m 8.585 s

28. Dimas Ekky Pratama INA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 2 m 9.419 s

29. Alex De Angelis RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 2 m 9.473 s



