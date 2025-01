Moto2 Sepang: Oliveira Juara, Morbidelli ke-3, Dimas Ekky Jatuh

TEMPO.CO, Sepang - Miguel Oliveira, pembalap Red Bull KTM Ajo, mendominasi balapan Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang, Ahad, 29 Oktober 2017. Ia menyelesaikan balapan dengan waktu 40 menit 28,955 detik. Di belakang Oliveira, rekan satu timnya, Brad Binder, dan juara dunia Moto2, Franco Morbidelli.



Oliveira menguasai balapan sejak di mulai. Ia sempat bertukar posisi dengan Morbidelli, tapi bisa kembali memimpin balapan. Setelah itu, Oliveira selalu di depan dan tak terkejar, bahkan jaraknya semakin menjauh saat rintik hujan mulai turun.



Ia menjadi juara dunia setelah Luthi absen dalam balapan. Saat kualifikasi, Luthi mengalami kecelakaan yang sangat keras. Ia mengalami high side, yang menyebabkan tubuhnya terlempar dari motor. Kaca helm Luthi juga sempat terlepas. Pembalap asal Swiss ini sempat ditandu menuju pinggir lintasan.



Luthi menjalani perawatan medis di medical center. Dokter menyebutkan Luthi mengalami retak pada pergelangan kaki. Luthi terpaksa absen dari balapan Moto2 Malaysia sehingga Morbidelli akan langsung menjadi juara dunia Moto2.



Adapun Dimas Ekky Pratama, pembalap Federal Oil Gresini Moto2, tak bisa menunjukkan kemampuan pada debut pertamanya dalam Moto2 Malaysia, Ahad. Ia harus mengakhiri balapan setelah disenggol pembalap lain. Ia tersingkir ketika balapan tersisa 18 putaran lagi.



Dari gesture Dimas, ia tampak sangat kecewa. Pembalap yang menyenggolnya sempat meminta maaf. Saat terjatuh, Dimas berada pada posisi ke-12, naik signifikan dari posisi startnya ke-28 dari 29 pembalap. Dimas berlaga dalam Moto2 untuk menggantikan pembalap inti Federal oil Gresini, Jorge Navaro, yang mengalami cedera.



Berikut ini hasil Balapan Moto2 Malaysia.

1. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 40m 28,955s

2. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 40m 31,342s

3. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 40m 35,833s

4. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 40m 50,729s

5. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 40m 51,041s

6. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 40m 52,365s

7. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 40m 52,443s

8. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 40m 53,931s

9. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 40m 53,999s

10. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 40m 56,154s

11. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 40m 57,569s

12. Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) 40m 58,080s

13. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 41m 0,933s

14. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 41m 13,301s

15. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 41m 14,043s

16. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 41m 20,313s

17. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 41m 28,283s

18. Alex De Angelis RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 41m 53,722s



CRASH.NET