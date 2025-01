Hari Ini 5 Wakil Indonesia Kejar Semifinal Korea Masters

TEMPO.CO, Jakarta - Lima wakil Indonesia akan berlaga di turnamen bulu tangkis Korea Masters di Gwangju, Jumat ini, 1 Desember 2017. Mereka akan berjuang lolos ke semifinal turnamen berlevel grand prix gold ini.



Berikut para wakil Indonesia itu:



Tunggal putra

Panji Ahmad Maulana vs Kee Dong Keun (Korea).



Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Lee Jang Mi (Korea).



Ganda putri:

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea).



Ganda campuran

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han (Singapura).



Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktaviani vs Kim Won Ho/Shin Seung Chan (Korea).



Rangkaian pertandingan perempat final Korea Masters ini akan dimulai pukul 13.00 WIB.