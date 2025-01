Hasil Lengkap Turnamen Bulu Tangkis Prancis Terbuka 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berhasil menempatkan dua pasangan ganda sebagai juara di Turnamen Bulu Tangkis Prancis Terbuka 2017, yang digelar di Paris pada 24-29 Oktober.



Dua gelar untuk Indonesia itu datang dari Greysia Polii/Apriyani Rahayu di ganda putri, serta Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir di nomor ganda campuran.



Greysia/Apriyani menang straight game atas pasangan Korsel, Lee Soo-Hee/Shin Seung-Chan, dengan skor 21-17 dan 21-15. Sedangkan Tontowi/Liliyana juga menang straight game atas pasangan Cina yang merupakan peringkat 1 dunia, Zheng Siwei/Chen Qingchen, 22-20 dan 21-15.



Berikut ini adalah hasil lengkap final Turnamen Bulu Tangkis Prancis Terbuka 2017:



Tunggal Putra:

Kidambi Srikanth (India) vs Kenta Nishimoto (Jepang): 21-14, 21-13



Tunggal Putri:

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Akane Yamaguchi (Jepang): 21-4, 21-16



Ganda Putra:

Lee Jhe-Huei/Lee Yang (Korsel) vs Mathias Boe/Carsten Morgensen (Denmark): 21-19, 23-21



Ganda Putri:

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Lee Soo-Hee/Shin Seung-Chan (Korsel): 21-17, 21-15



Ganda Campuran:

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) vs Zheng Siwei/Chen Qingchen (Cina): 22-20, 21-15



