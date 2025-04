Indonesia Open: Greysia / Apriani Lolos dengan Dramatis

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriani Rahayu, lolos ke babak kedua Indonesia Open 2017. Lewat pertarungan yang berlangsung dramatis, keduanya mengalahkan pasangan Korea Selatan Chae Yoo Jung/Kim So Yeong di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta, Rabu.



Sempat takluk di game pertama dan menang tipis di game berikutnya, Greysia/Apriani akhirnya unggul dengan skor 15-21, 25-23, 21-14. Mereka menyingkirkan lawan setelah bertarung selama 81 menit.



Greysia menyatakan, kunci keberhasilan mereka adalah bermain lepas tanpa beban juga menjaga mental. "Kami bersyukur menang dari pertandingan ini dengan cukup sulit," kata dia.



Baca: Kejutan, Marcus / Kevin Langsung Tersingkir di Indonesia Open



Pada game pertama mereka merasa kalah mental. "Hembusan angin juga mempengaruhi pukulan kami. Kami harus menyeimbangkan kekuatan dengan hembusan angin," kata Greysia.



Selepas kehilangan game pertama di laga awal Indonesia Open itu, Greysia/Apriani mulai bangkit pada game kedua dengan keunggulan 7-4, 10-5, 13-8, dan 14-10. Tapi, ganda Chae/Kim bermain keras dengan serangan-serangan tajam.



Pengembalian bola Greysia pun beberapa kali keluar lapangan sehingga wakil Merah-Putih menjadi tertinggal 16-18, 17-19.



Kedua pasangan terlibat drama permainan ketat dan poin-poin deuce pada akhir game kedua. Setelah lima kali menyamakan kedudukan, Greysia/Apriani mampu merebut game kedua dan memperpanjang permainan hingga game ketiga.



Selepas mmeraih kemenangan pada game kedua, pasangan putri yang menempati peringkat 140 dunia itu lebih mendominasi permainan game ketiga dengan unggul 5-0, 8-1, 11-6, 17-9, 19-10, hingga menang 21-14.



Baca: Indonesia Open: Praveen dan Debby Langsung Tersingkir



"Lawan tidak mudah untuk ditaklukkan. Tapi, kami juga harus kuat mental bertanding meskipun faktor angin mempengaruhi pukulan kami," kata Apriani.



Apriani megatakan semangat bertanding tanpa menyerah juga didapat dari dukungan penuh Greysia yang merupakan seniornya di pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).



"Greysia selalu mengingatkan saya untuk tetap fokus dalam permainan meskipun kami sudah unggul dari lawan. Dengan dukungan itu, saya menjadi yakin sama diri saya sendiri," kata Apriani.



Pada babak kedua Indonesia Open ini, Greysia/Apriani akan menghadapi pasangan lain Korea Selatan Chang Ye Na/Lee So He yang merupakan ganda unggulan ketiga dalam turnamen tingkat super series premier itu.



"Kami ingin tetap fokus pada satu-per-satu pertandingan. Tapi, kami juga terus menjaga pikiran dan mental bertanding," ujar Greysia.



ANTARA