Jadwal MotoGP Australia: Marquez: Penting Berjarak dari Dovizioso

"Andrea Dovizioso mulai dari kesebelas, tapi di Motegi dia mulai kesembilan dan berada di belakangku dengan lap 4. Jadi kita akan lihat, ini sedikit berbeda dan tergantung cuaca, kurasa Vinales akan sangat cepat dan Zarco memiliki potensi kedepan," ujarnya. Ia mengungkapkan cuaca sangat penting karena suhu cepat turun drastis dan bagaimana membawa motor.



Jadwal MotoGP Australia 2017:

Minggu 22 Oktober 2017

06:40 - 07:00 Moto3 Warm Up

07:10 - 07:30 Moto2 Warm Up

07:40 - 08:00 MotoGP Warm Up

09:00 Moto3 Race

10:20 Moto2 Race

12:00 MotoGP Race



