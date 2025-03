Jejak George Foreman, Legenda Tinju Kelas Berat yang Berpulang

Ketenarannya semakin melejit dengan "The Rumble in the Jungle" – pertandingan epik yang sangat dipromosikan melawan sesama juara Olimpiade dan legenda tinju, Muhammad Ali.

Kisah perjuangannya yang heroik pun diangkat dalam sebuah film biografi dengan judul Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World, yang dirilis pada 28 April 2023.

Tanggapan Pippen dan Mike Tyson

Kabar kepergiannya dirasakan di seluruh Amerika Serikat, dengan berbagai penghormatan datang dari tokoh-tokoh dunia.

"Warisanmu tetap hidup, juara," tulis juara NBA enam kali dan peraih dua medali emas Olimpiade, Scottie Pippen, di X.