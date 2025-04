KOVO Award 2025: Penghargaan Tahunan Voli Korea

KOVO Award 2025 ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Federasi Bola Voli Korea (KOVO) memberikan apresiasi kepada para pemain, pelatih, dan tim terbaik dalam Liga Voli Korea.

Dikutip dari Maeil Business Newspaper, KOVO telah mengadakan upacara penghargaan Dodram 2024-2025 V-League di Swiss Grand Hotel di Hongeun-dong, Seodaemun-gu, Seoul pada 14 April 2025. Sejumlah pemain berbakat yang tampil gemilang di V-League musim ini telah menerima penghargaan dari acara tersebut. Kim Yeon Kyung dari Pink Spiders dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) musim reguler KOVO Award 2025.

KOVO Award 2025

KOVO Award ajang penghargaan olahraga voli paling bergengsi V-League. Acara ini merupakan apresiasi pencapaian kepada pemain-pemain atau tim yang telah menunjukan performa di V-League sepanjang musim.

Salah satu penghargaan dalam acara ini adalah Best 7, yang terdiri atas tujuh pemian terbaik berdasarkan posisi mereka, termasuk opposite, outside hitter, setter, middle, blocker, dan libero. Pemilihan pemain untuk tim terbaik ini dilakukan berdasarkan voting dari media, komite pengamat, serta pelatih dan kapten. Penilaian juga dilakukan berdasarkan pencapaian atau rekor pemain selama satu musim. Megawati Hangestri Pertiwi tak masuk dalam deretan nama Best 7.

Best 7 KOVO Musim 2024-2025

Dikutip dari Hani.co.kr, pada edisi 2025, Kim Yeon Kyung dari Pink Spiders dinobatkan sebagai MVP musim reguler. Gyselle Silva dari GS Caltex Seoul KIXX meraih penghargaan sebagai Best Opposite Hitter.

Kim Yeon Kyung yang memimpin Heungkuk Life Insurance tetap menjadi penyerang kelas atas. Ia menduduki peringkat ketujuh dalam perolehan skor musim reguler (585 poin), kedua dalam rasio keberhasilan serangan (46,03 persen), dan kelima dalam serangan terbuka (36,43 persen), dan terpilih sebagai salah satu dari Best 7 Terbaik (kategori pemukul luar) bersama dengan Banya Bukirich dari Red Sparks..

Dikutip dari Instagram Kovopr_official, berikut daftar pemain Best 7 KOVO Musim 2024/2025.

1. Yim Ok Myung (L) - Hipass

2. Yeum Hye Seon (S) - Red Sparks

3. Fitzi (MB) ~ Pink Spiders

4. Lee Da Hyeon (MB) - Hyundai Hillstate

5. Kim Yeon Kyung (OH) - Pink Spiders

6. Bukilic (OH) - Red Sparks

7. Silva (OP) - Gs Caltex

