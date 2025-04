Petrokimia Sudah Daftarkan Megawati Hangestri untuk Final Four Proliga 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Magnet babak empat besar atau final four kompetisi bola voli nasional Proliga 2025 akan bertambah. Megawati Hangestri yang baru meninggalkan klub Korea Selatan, Red Sparks, dipastikan akan tampil.

Megawati akan bergabung dengan klub bola voli PBV Petrokimia Gresik. Namanya sudah didaftarkan dan diumumkan dalam technical meeting menjelang final four seri pertama di Kediri, Rabu, 15 April 2025.

Kepastian bergabungnya Megawati juga sudah diumumkan Petrokimia lewat akun Instagram resmi klub. “Megawati up on The Bulls. PBV Petrokimia Gresik berkomitmen untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pemain, stay tune ya gaes untuk kita dukung bersama sama #Megawati bergabung bersama kita,” tulis mereka dalam unggahan Rabu.