Rangkuman Hasil dan Klasemen Proliga 2025 Jumat 15 Februari: Popsivo Masih Sempurna, Samator Sudah Lolos

Pelatih Gerardo Daglio menegaskan bahwa mempertahankan tren positif ini tidak mudah. "Kita harus bisa pertahankan terus kemenangan hingga final four," ujarnya. Dia juga menyoroti pentingnya intensitas latihan untuk menjaga performa tim. "Kita harus push push dalam latihan dan jangan rileks."

Pelatih Petrokimia, Ayub Hidayat, menyebut kemenangan ini menjadi penyemangat bagi timnya untuk terus bersaing masuk final four. "Kemenangan ini bisa mengangkat semangat anak-anak untuk bisa masuk final four," ujarnya. Dia juga menyoroti pentingnya konsistensi, terutama setelah kekalahan 1-3 pada pertemuan pertama melawan bjb.

Hingga pekan ketiga putaran kedua, persaingan di sektor putri masih sangat ketat. Jakarta Popsivo Polwan menjadi satu-satunya tim yang telah memastikan tiket ke final four dengan 25 poin. Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro sangat berpeluang lolos. Sedangkan Petrokimia dan Electric PLN bersaing ketat untuk posisi empat besar dengan sama-sama mengumpulkan 14 poin.

Asisten pelatih Surabaya Samator, Sigit Ari Widodo, mengaku puas meski hanya meraih satu set. "Anak-anak tidak ada beban. Bebas saja permainannya. Kita kalah 0-3, 1-3, atau 2-3 tidak masalah," katanya. Dengan mayoritas pemain baru di Proliga, Sigit menilai lolos ke final four sudah menjadi pencapaian terbaik bagi timnya.

Di sektor putra, tiga tim teratas—Jakarta Lavani, Jakarta Bhayangkara Presisi, dan Surabaya Samator—telah memastikan tempat di final four. Bhayangkara berada di posisi kedua dengan 15 poin, sementara Samator tertahan di posisi ketiga dengan 7 poin.

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

16.30 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

19.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel