Terciduk! Conor McGregor Pesta Bareng 10 Wanita di Kamar Hotelnya

TEMPO.CO, JAKARTA - Bintang UFC, Conor McGregor kembali membuat ulah. McGregor tidak meninggalkan hotelnya menyusul kehebohannya pada malamnya bersama Rita Ora.



Menurut laporan The Sun, McGregor diketahui mengadakan sebuah pesta dengan sepuluh wanita di Hotel Berkeley, London. Bintang UFC tersebut sudah menghabiskan dua hari terakhir berpesta di kamar hotelnya.



Baca: Usai Dapat Rp 1,3 T, Conor McGregor Terus Berulah Kontroversial



Kemudian, ia muncul beserta lima temannya dan pergi ke klub malam Cirque le Soir dimana mereka berpesta sampai jam 4 pagi. Kemudian mereka kembali ke hotel dan terlihat ditemani oleh sepuluh wanita.



Conor McGregor menghindari kamera dengan memakai penutup muka saat dipergoki berpesta dengan banyak wanita di sebuah hotel di London, Rabu 6 Desember 2017. (dailymail.co.uk)



Seorang fotografer mengatakan kepada The Sun, “Saya bertanya kepada Conor apakah dia mendapat masalah untuk foto Rita Ora?”



“Dia berkata ‘Apakah anda ingin pukulan di hidung?”



Baca: Inilah Gaya Conor McGregor dan Lewis Hamilton di Pesta Jetset



Fotografer tersebut menambahkan, “Teman-teman Conor membawa wanita kembali ke hotel. Ketika mereka melihat kami mengambil foto, mereka menjadi agresif.”



Di dalam klub Mayfair yang eksekutif, McGregor bersama teman-temannya terlihat berpesta dengan wanita berpakaian minim. Pada malam harinya, ia memberi Rita Ora teriakan saat ia membawa mic bersama teman-temannya. “Ada apa Rita Ora. Ada apa London,” teriak McGregor.



Conor McGregor bersama pasangannya Dee Devlin dan anak mereka, Conor Jack McGregor Jr. (dailymail.co.uk)



Sebelumnya, Conor McGregor menghadiri acara Fashion Award di London. Ia diketahui berfoto bersama dengan Rita Ora, Bintang pop tersebut lalu memposting fotonya dengan McGregor dengan tulisan ‘malam kencan’.



Tingkah McGregor ini membuat geram para pengguna internet di dunia maya. Karena McGregor sudah memiliki tunangan bersama Dee Devlin yang 9 tahun menemaninya, dan sudah memiliki anak Conor Jack McGregor Jr pada awal tahun ini.



THE SUN | NAWIR ARSYAD AKBAR