Olahraga

Veddriq Leonardo Masuk Nominasi Atlet Terbaik Dunia, Yenny Wahid Ajak Masyarakat Ikuti Voting

Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, masuk nominasi penerima penghargaan "The World Games Athlete of the Year 2024".

10 Januari 2025 | 17.56 WIB