Prediksi Persaingan Yamaha Nmax dan All New Honda PCX di 2018

Eksistensi skuter bongsor dimulai saat Yamaha meluncurkan NMax pada awal 2015. NMax menikmati masa jaya karena sejak 2015 telah terjual sekira 560 ribu unit di Indonesia dan 140 ribu unit ke pasar ekspor. Sedangkan sepanjang Januari-November 2017, NMax laku terjual lebih dari 250 ribu unit menurut Asosisasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Namun laju NMax bisa saja tersaingi All New Honda PCX 150 produksi Indonesia yang diumumkan pada akhir tahun ini. Senior GM Marketing Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Hendri Wijaya, mengatakan kehadiran kompetitor pada 2018 justru akan menciptakan pasar yang semakin berkembang.

Kendati demikian, Hendri menyakini bahwa persaingan tersebut akan antara Yamaha Nmax dan Honda PCX berpusat pada harga dan faktor merek sebagai pertimbangan konsumen dalam membeli motor. "Tentu harga menjadi pertimbangan konsumen, selain faktor merek, komunitas, emosional dan lainnya," katanya. PT Astra Honda Motor meluncurkan All New Honda PCX di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Yamaha menjual NMax 2018 seharga Rp26,3 juta untuk tipe standar dan Rp30,2 juta tipe ABS berstatus on the road Jakarta, atau sedikit lebih terjangkau dibandingkan PCX yang dibanderol Rp27 juta hingga Rp32 juta on the road Jakarta. Yamaha menargetkan penjualan NMax sebanyak 25 ribu sampai 30 ribu unit per bulan pada 2018.