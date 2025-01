Spesifikasi Lengkap New Honda Vario eSP, Rival Berat Yamaha Mio

Honda mengklaim konsumsi BBM Vario eSP mencapai 59 kilometer per liter. Konsumsi bahan bakar yang rendah ini diklaim Honda berkat pengaplikasian fitur ISS. Hasil ini didapatkan melalui pengujian yang dilakukan AHM berdasarkan standar pengujian EURO 3 dengan metode pengujian ECE R40.



Berbagai tekonologi keselamatan telah disematkan pada New Honda Vario eSP seperti teknologi Combi Brake System (CBS) guna membantu menyeimbangkan pengereman pada roda depan dan belakang secara lebih optimal, standar samping otomatis (Side Stand Switch) di mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila standar dalam posisi turun, dan Brake Lock yang berfungsi untuk membantu pengendara mengunci posisi motor pada saat berhenti di jalan menanjak ataupun menurun.



Teknologi eSP yang tersemat pun menjadi keunggulan tersendiri karena teknologi eSP menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan. ACG Starter yang terhubung dengan eSP mampu menghidupkan mesin kendaraan secara halus.



Selain itu pada New Honda Vario eSP telah diaplikasikan dengan fitur canggih yaitu ISS (Idling Stop System) mampu mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi bahan bakar karena suplai bahan bakar akan terhenti secara otomatis saat kondisi sepeda motor berhenti lebih dari 3 detik sehingga tidak ada bahan bakar yang terbuang secara percuma. Untuk menghidupkan kembali pengendara cukup menarik tuas gas.



New Honda Vario eSP memiliki desain dan ukuran dimensi motor yang cocok digunakan untuk aktivitas sehari-sehari (Fit Size Commuter). Dual Keen Eyes LED Headlight yang disematkan pada model ini berfungsi untuk mengoptimalkan pencahayaan namun dengan meminimkan penggunaan energi.



New Honda Vario eSP juga dilengkapi dengan Answer Back System dengan menggunakan remote yang terhubung dengan kunci untuk kemudahan pengguna saat pencarian kendaraan di lokasi parkir.



Fitur keamanan sepeda motor juga dipertahankan pada New Honda Vario eSP yaitu kunci bermagnet (Magnetic Key Shtter) untuk mencegah pencurian. Fasilitas bagasi terbesar dengan 13 liter mampu menyimpan kebutuhan pengendara ditambah dengan gantungan barang yang dapat dilipat yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.



New Honda Vario eSP yang mengusung mesin injeksi 110cc ini dipasarkan dengan harga Rp16,675 juta untuk tipe CBS dan Rp17,475 juta untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta) dengan pilihan varian warna Estilo Black, Glam Red dan Grande White.



Sedangkan untuk warna Advance Matte Gray, dipasarkan dengan harga Rp16,775 juta untuk tipe CBS dan Rp17,575 juta untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta).