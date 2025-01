5 Keistimewaan All New Honda PCX 150 Buatan Astra Honda Motor

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor baru saja merilis All New Honda PCX 150 untuk mengisi pasar motor matic premiumnya. Pada segmen matic premium, YIMM masih berjaya dengan produk Yamaha Nmax yang mampu terjual sekitar 20 ribuan unit per bulan. Kini, President Director AHM Toshiyuki Inuma menyakini Honda PCX akan mampu menghadapi produk Yamaha Nmax. "Konsepnya berbeda antara kami (PCX) dan mereka (Nmax). Kami lebih mengunggulkan elegannya untuk Yamaha nmax lebih sporty. Tapi tentu tergantung pada selera konsumennya," ujar Inuma di sela acara peluncurannya, Rabu 13 Desember 2017.



Sejak pertama kali dijual di Indonesia pada 2010, Honda PCX telah mampu terjual 200 ribu unit dari total sekitar 1 juta unit penjualan di dunia. Saat pertama kali keluar, Honda PCX cukup digemari dengan penjualan sekitar ribuan unit per bulan. Namun kemunculan Yamaha Nmax sebagai pesaing dan status CBU yang membuat Honda PCX kalah bersaing. Apakah All New Honda PCX akan mampu bangkit? Simak kelebihannya:

1. Diproduksi lokal di Pabrik Sunter

All New Honda PCX akan diproduksi di pabrik lokal AHM di Sunter, Jakarta Utara. Dengan adanya, produksi lokal otomatis sebagian besar suku cadang atau part dibuat di Indonesia. Hal ini akan menekan harga jual All New Honda PCX 150 menjadi Rp 32 juta dari sebelumnya Honda PCX buatan Vietnam Rp 40 juta.

2. Sudah menggunakan fitur keyless

Penyematan Smart Key pada All New Honda PCX 150 akan menambah fitur keamanan. Smart Key ini akan mampu mencegah aksi pencurian karena sistem kontaknya menggunakan remote yang dikendalikan secara wireless. Tentu saja, Smart Key akan menjadi standar baru pada kelas matic 150 cc yang sebelumnya Yamaha telah menyematkannya pada Yamaha Xmax 250.

3. Penggunaan rem cakram belakang

Astra Honda Motor membuat terobosan dengan memasangkan disk brake pada pengereman belakang All New Honda PCX 150. Padahal, saat peluncuran di Tokyo Motor Show maupun produksi di negara lain hanya versi Indonesia yang menyematkan penggunaan rem cakram. Hal ini mengikuti persaingan matic di Indonesia yang tren penggunaan rem cakram belakang.

4. Sistem pengereman memadukan antara ABS dan CBS

All New Honda PCX menggunakan sistem pengereman yang memadukan penggunaan Antilock Brake System (ABS) dan Combi Brake System (CBS). Namun, ABS yang dipakai PCX masih single channel. Honda memadukan sistem ABS dan CBS pertama kali pada skuter matic di All New Honda PCX.