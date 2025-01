Honda Beat Pop Baru Pakai Ban Tubelles, Simak Harganya

New Honda BeAT POP eSP ini diluncurkan dengan harga on the road (OTR) Jakarta senilai Rp14,72 juta untuk tipe CW, Rp14,92 juta untuk tipe CBS, dan Rp15,42 juta untuk tipe CBS-ISS. Secara total, Honda BeAT series ditargetkan mampu terjual sebanyak 1,9 juta unit per tahun.



Baca: AHM Rilis Honda Beat Pop Terbaru, Simak Spesifikasinya