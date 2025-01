Alasan Honda Grazia 125 Bisa Jadi Model Pengganti Vario eSP

TEMPO.CO , New Delhi - Honda India telah merilis Honda Grazia 125 yang menjadi produk lokal pada pekan lalu. Honda Grazia menganut model agresif dengan banyak sekali lekukan dan dua lampu utama. Dari model tampilan depan, Honda Grazia hampir menyerupai Honda Vario 125 model lama. Namun tepatnya model Grazia ini mengikuti desain Honda NSX 50, salah satu model matik yang dipasarkan di Cina. Baca: Inilah Beda Honda Grazia Buatan India dengan Honda Vario 125

Mesin ini memiliki akselerasi linier mulai dari 15 kilometer per jam hingga 85 kilometer per jam. Meski demikian, mesin ini sangat irit dengan konsumsi 50 kilometer per liter.



