Astra Otoparts Tawarkan Peredam Kejut Berteknologi Jepang

TEMPO.CO , Jakarta - Astra Otoparts , distributor peredam kejut KYB di Indonesia, akan meluncurkan varian peredam kejut KYB New SR Special dan KYB Lowfer Sports. Peredam kejut ini diklaim berteknologi Jepang dan cocok dengan karakteristik kontur jalan di Indonesia. Product Manager KYB Yandi Hermanto mengatakan bahwa kedua produk ini menjadi jawaban dari aspirasi pelanggan untuk memiliki peredam kejut yang menawarkan keseimbangan dalam hal performa dan kenyamanan berkendara. Baca: Astra Otoparts Luncurkan Ban Sepeda Motor

“Saat mengganti peredam kejut, biasanya kita harus memilih, mau mengedepankan performa atau kenyamanan. Dengan peredam kejut KYB New SR ini, sekarang kita bisa mendapatkan keduanya dengan lebih seimbang,” kata Yandi dalam siaran pers yang diterima Tempo, Sabtu, 18 November 2017.

Menurut Yandi, dua varian produk terbaru ini telah diuji mampu meningkatkan fungsi pengendalian, kemampuan menikung, dan melakukan pengereman. Sehingga mampu memberikan karakteristik pengendaraan yang lebih sporty bagi pelanggan. Simak: Kinerja, Astra Otoparts Bagikan Dividen Rp 26 per Saham

KYB juga memperkenalkan KYB Lowfer Sports yang dirancang tak hanya untuk menghasilkan pengendaraan yang lebih sporty namun juga meningkatkan penampilan kendaraannya. “KYB Lowfer Sports juga dirancang untuk mereka yang gemar memodifikasi ketinggian mobil agar menjadi lebih ceper,” ujar Yandi. Masih menurut Yandi, KYB Lowfer Sports memiliki tipe Lowfer Sports Plus dengan fitur premium berupa empat belas tingkatan penyetelan damping force untuk peredam kejut bagian belakang, di samping mampu meningkatkan grip dalam pengendalian mobil.

“Produk ini juga menawarkan kemudahan pemasangan pada mobil-mobil yang akan diganti peredam kejutnya karena dikembangkan sesuai dengan peredam kejut standar pabrikan mobil yang ada di Indonesia. Jadi hanya tinggal plug and play, tanpa perlu modifikasi apapun di mobil,” ujar Rio. Untuk mendapatkannya calon konsumen dapat mengunjungi Shop & Drive atau toko-toko spesialis peredam kejut serta bengkel modifikasi terkemuka di seluruh Indonesia.

Walaupun dilengkapi dengan fitur yang premium, KYB meluncurkan kedua produk terbarunya dengan harga yang cukup terjangkau. KYB New SR dibanderol Rp 5 juta hingga Rp 7 juta untuk satu set (empat buah), sementara untuk KYB Lowfer Sports dibanderol dengan harga Rp 6 juta hingga Rp 8 juta untuk satu set (empat buah).



Sedangkan untuk KYB Lowfer Sports Plus dibanderol dengan harga Rp 8 juta hingga Rp 10 juta untuk satu set (empat buah). Selain itu untuk menambah kenyamanan konsumen, KYB juga menawarkan coil spring (per) sebagai pasangan KYB Lowfer Sports seharga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta untuk satu set (empat buah).