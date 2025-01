Auto2000: Toyota Rush Punya Market Bagus di Surabaya

TEMPO.CO, Surabaya - Toyota Rush terbaru diyakini akan diluncurkan menjelang akhir November 2017. Kepala Cabang Auto2000 Wiyung, Surabaya, Djoko mengatakan bahwa pasar SUV Toyota di Surabaya mampu berkontribusi sebanyak 20 persen dari total penjualan mobil Toyota di Surabaya.



Khusus untuk Toyota Rush, selama ini konsisten di angka 150 unit per bulan. Ia optimistis dengan hadirnya Toyota Rush terbaru nanti angka penjualan itu bisa meningkat hingga 200 unit per bulan. "Untuk awal-awal sangat mungkin bisa menembus angka 200 unit per bulan," kata Djoko di sela-sela acara peresmian 32 Toyota Eco Gallery di SMAN 9 Surabaya, Rabu, 15 November 2017.



