Begini Kriteria Saatnya Motor Harus Bore Up

TEMPO.CO , Jakarta - Pengantian piston mesin sepeda motor matic dengan ukuran piston yang lebih besar atau bore up tak selalu dengan tujuan untuk kebut-kebutan. Ternyata opsi ini bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan performa motor tungangan yang sudah menurun. Penurunan tersebut bisa disebabkan pengantian oli yang tak teratur, pemakaian motor asal bejek dan usia motor lebih dari tiga tahun.

"Kebanyakan orang beranggapan korek mesin itu untuk kegiatan yang bersifat negatif seperti trek-trekan di jalan atau yang lainnya. Padahal mengorek mesin juga bagian dari usaha memperbaiki performa sepeda motor," ujar Baim, mekanik RC Matic yang berlokasi di Jalan Pondok Kopi Raya Blok F4 No 5, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa 26 September 2017.

Paket yang diberikan untuk korek harian untuk motor matic diantaranya pembesaran ukuran piston hingga 55 mm, kemudian noken as dibubut, ditambah dengan porting head in dan head ex, serta sekaligus bobok knalpot, agar proses pembuangan bisa seimbang dengan kerja mesin yang bertambah kapasitasnya.



