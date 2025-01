Bos AHM Harapkan Penjualan All New Honda PCX Naik 10 Kali Lipat

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda PCX 150 baru saja dirilis di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2017. All New Honda PCX menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan versi Completely Built Up (CBU) asal Vietnam. Misalnya, penggunaan rem cakram depan-belakang yang dilengkapi ABS, Smart Key dan penggunaan speedometer digital. Dengan beberapa kelebihan yang tak dimiliki kompetitornya, Yamaha Nmax, PT Astra Honda Motor yakin All New PCX mampu menjadi idola baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Soal target, President Director AHM Toshiyuki Inuma belum menjelaskan secara detail. "Kami mohon maaf belum bicara berapa target penjualan kami. Kami punya keinginan penjualannya 10 kali lipat dari PCX yang sekarang," ujarnya usai acara perilisan All New Honda PCX 150, Rabu 13 Desember 2017.



Baca: Inden All New Honda PCX 150 Hari Ini, Dikirim Februari 2018

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Inuma bahkan menyebut ada yang tak dimiliki kompetitornya yang bisa membuat All New Honda PCX menjadi favorit yaitu soal kenyamanan. Ia mengatakan unsur desain yang tak lekang oleh waktu juga menjadi unggulan PCX. "Konsep antara kami dan kompetitor berbeda, kami lebih elegan sedangkan kompetitor lebih mengarah ke sporty."

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan bahwa pabrik Sunter yang akan memproduksi All New Honda PCX memiliki kapasitas produksi 150 ribu per tahun. Ia belum mau menyebut target penjualannya. Namun, ia berharap All New Honda PCX bisa mengikuti sukses vario dan tak akan menggangu pasarnya produk turunan PCX itu. "Tidak akan mengganggu vario, target pasarnya umur 25-35 tahun," ujarnya.



Baca: Ini Perbandingan Spesifikasi Honda PCX vs Yamaha Nmax