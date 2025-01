Bos AHM Sebut All New Honda PCX Beda Karakter dengan Yamaha Nmax

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan All New Honda PCX 150 yang akan menghadapi produk Yamaha Nmax. Selama ini, Honda PCX kesulitan melawan Yamaha Nmax karena tak mampu mengimbangi soal harga karena PCX berstatus Completely Built Up (CBU). Kini, President Director AHM Toshiyuki Inuma menyakini Honda PCX akan mampu menghadapi produk Yamaha Nmax.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Konsepnya berbeda antara kami (PCX) dan mereka (Nmax). Kami lebih mengunggulkan elegannya untuk Yamaha nmax lebih sporty. Tapi tentu tergantung pada selera konsumennya," ujar Inuma di sela acara peluncurannya, Rabu 13 Desember 2017.



Baca: Harga Honda PCX Diperkirakan Mendekati Yamaha Nmax

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

All New Honda PCX 150 produksi Indonesia dijual dengan pilihan dua tipe, yaitu ABS dan CBS. Kehadiran skutik premium Honda sebagai pionir di segmen ini semakin spesial seiring disematkannya fitur baru yakni Rear Disc Brake pada kedua tipenya. Tampilan barunya semakin mewah melalui penyematan bodi samping berkontur baru, penyematan desain baru pada lampu depan dan belakang yang meningkatkan tampilan mewah dari desain styling Sophisticated and Luxurious.

Fitur lainnya yang disematkan di All New Honda PCX 150, seperti full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi dalam satu panel dan Smart Key System baru terintegrasi dengan alarm dan Answer Back.

Konsumen Indonesia pun dapat langsung merasakan kenyamanan berkendara yang menyenangkan dari generasi terbaru All New Honda PCX 150 melalui penyematan fitur baru yakni Anti-Lock Braking System (ABS) di tipe ABS, desain velg baru dan ban yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14, dan juga wheelbase yang lebih pendek berukuran 1.313mm sehingga semakin memudahkan pengendalian bagi pengendara.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengungkapkan All New Honda PCX 150 yang diproduksi langsung di pabrik AHM Sunter ini akan menghadirkan pengalaman berkendara baru bagi pecinta skutik premium di Indonesia. Motor skutik premium Honda yang telah lama memberi kebanggaan bagi pengendaranya ini dapat segera dimiliki dengan melakukan pemesanan di dealer terdekat.

“Penjualan Honda PCX sebelum ini sangat terbatas, namun kami melihat kepuasan dan kebanggaan dari pemilik Honda PCX sangat tinggi. Kami menerima banyak permintaan dari konsumen untuk memproduksi Honda PCX di Tanah Air. Sebelum melokalkan produksi suatu model, kami berusaha mengembangkannya menjadi lebih atraktif dan sesuai dengan harapan konsumen Indonesia. All New Honda PCX 150 merupakan salah satu modelnya. Untuk membagikan kepuasan dan kebanggaan yang sangat tinggi di seluruh konsumen di Indonesia, All New Honda PCX150 akan dijual dengan layanan purna jual terbaik di seluruh jaringan Honda di Indonesia.”



Baca: Harga Honda PCX Diperkirakan Rp 27 Juta, Ini Kata Bos Yamaha

All New Honda PCX hadir mewah dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan. Model ini juga dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik. Untuk menunjang kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan, sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan kestabilan saat pengereman dan lampu hazard sebagai pelopor diaplikasikannya pada sepeda motor di Indonesia.