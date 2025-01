Harga Honda CRF 150L Lebih Murah dari Kawasaki KLX 150

TEMPO.CO, Serpong - Hari ini, PT Astra Honda Motor merilis All New Honda CRF 150L. Motor yang tersedia dengan warna Extreme Red ini dipasarkan dengan harga on the road DKI Jakarta Rp 31,8 juta. Harga ini lebih murah Rp 1 juta rupiah dibanding Kawasaki KLX 150, yang dibanderol Rp 32,8 juta.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan harga Honda CRF 150L bisa ditekan karena sebagian besar suku cadang dibuat di dalam negeri. "(Sekitar) 98 persen motor ini berasal dari lokal konten," ujarnya Kamis 9 November 2017.



Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma di Spring Club mengatakan Honda memiliki pengalaman membuat motor dan telah memasarkan 4 juta motor sehingga bisa memberikan harga yang kompetitif. "Kami memberikan harga murah tanpa menggerus keuntungan dan performa," katanya.



Marketing Director PT Astra Honda Motor Shigeto Kimura mengatakan Honda memang menawarkan harga yang lebih murah dari kompetitor. Meski demikian, ia menjanjikan isi dalam mesin Honda CRF 150L tak kalah dengan kompetitor. "Ini kategori baru model di Indonesia. Kami ingin tawarkan harga yang pantas untuk konsumen," ujarnya.



Model on-off sport Honda ini hadir dengan mesin baru performa tinggi 150cc SOHC air cooled PGM-FI sebagai mesin paling bertenaga di kelasnya yang mampu menghadirkan performa off-road terbaik tanpa kompromi saat melakukan eksplorasi di alam bebas.



Tenaga maksimum yang dihasilkan 9,51 kW (12,91 PS)/8.000 rpm dan torsi maksimum 12,43 Nm (1,27 kgf.m)/6.500 rpm. Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, tapi sangat irit konsumsi bahan bakar, yakni 39,3 kilometer/liter, melalui metode pengetesan EURO 3 dengan metode pengetesan ECE R40 (43,03 km/liter metode pengetesan EURO 2).



All New Honda CRF 150L dilengkapi dengan suspensi Showa, yakni long travel inverted front fork, suspensi inverted terbesar di kelasnya berukuran diameter pipa 37 mm dan panjang stroke 225mm, dengan tampilan yang semakin gagah dan berkelas berkat adanya gold color anodize pada tabung suspensi. Suspensi belakang dilengkapi dengan sistem Pro-link untuk memberikan jarak main (travel axle) 210 mm untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan.



Model ini juga dilengkapi dengan aluminium wheel yang ringan dan berkekuatan optimal, ban dan velg besar, 21 inci (depan) dan 18 inci (belakang), serta ban dual purpose yang dapat diandalkan dan siap bertualang di segala medan. Dengan wavy disc brake, All New Honda CRF 150L menghadirkan pengereman optimal melalui penyematan rem cakram depan wavy depan 240 mm dan belakang 220 mm yang lebih besar di kelasnya.