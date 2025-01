Harga Kawasaki W175 Standar dan SE Selisih Satu Juta, Ini Bedanya

Kawasaki W175 versi standar dengan warna Pearl Crystal White yang dibandrol harga Rp 29,8 juta on the road Jakarta. Sementara versi Special Edition (SE) tersedia dalam pilihan Metallic Spark Black, Metallic Matte Covert Green, dan New Silver memiliki harga Rp 30,8 juta on the road Jakarta.



