Honda Akan Mendesain Ulang C50 dengan Teknologi Modern

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Super Cup C50 dan C100 adalah motor paling populer yang pernah dibuat. Honda membutuhkan waktu sampai 2005 untuk mencapai penjualan 50 juta unit motor yang diperkenalkan pada 1958 sebagai SC100 ini. Sekarang, dua kali lipat dari jumlah itu terjual hanya dalam 12 tahun.



Versi baru Super Cub mendapat desain yang lebih mirip model asli 1958. Versi 50 dan 110 cc pada dasarnya identik. Ada juga versi Pro dengan keranjang di bagian depan, roda kecil, 14 inci—lebih kecil—dan rak bagasi yang lebih besar.



Semua versi akan menggunakan lampu LED dan instrumen baru serta restyle. Dengan teknologi yang sama seperti sebelumnya, motor ini menggunakan mesin silinder tunggal berpendingin udara berkapasitas 49 cc dan 109 cc. Adapun perangkat rem akan menggunakan sistem drum pada roda depan dan belakang.



Dalam Tokyo Motor Show, Super Cub akan menjadi salah satu bintang. Honda ingin mengungkap CrossCub generasi baru. Yang lebih penting lagi, setidaknya akan ada versi konseptual dari Super Cub 125 yang baru. Honda juga diharapkan bisa mengembalikan kejayaannya.



Takahiro Hachigo, Presiden & Perwakilan Direktur Chief Executive Officer Honda Motor Co Ltd mengatakan, "Honda Super Cub, yang dikembangkan di Jepang, memenuhi harapan pelanggan kami dan mewujudkan semangat Honda untuk melayani orang-orang di seluruh dunia dengan sukacita guna memperluas potensi hidup mereka."



