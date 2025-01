Honda CRF 150L Sudah Bisa Dipesan di Samarinda

TEMPO.CO , Samarinda - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda CRF 150L dengan desain dan performa mesin motor on-off sport. Artinya, motor ini bisa dipakai untuk di jalanan biasa maupun di jalan off road. Setelah meluncur di Jakarta pada Kamis, 9 November 2017, PT Astra Honda Motor (AHM) selaku agen pemegang merek motor Honda di Indonesia, berencana meluncurkan motor trail ini di kota-kota besar di Indonesia. Tampilan Honda CRF 150L yang saat diperkenalkan oleh Astra Honda Motor (AHM) di kawasan Tangerang Selelatan, 9 November 2017. Motor Trail berkapasitas 150 cc ini menjadi penantang motor trail pabrikan kawasaki yaitu KLX 150. TEMPO/Ilham Fikri Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan mendapatkan giliran peluncuran pada Desember mendatang. “Launcing akan dilangsungkan bulan Desember di Kota Samarinda. Untuk sekarang karena unit belum ada jadi bisa indent (pesan) dahulu,” kata Humas Astra Motor Samarinda, Rici Ricardo, Sabtu, 11 November 2017. Baca: Honda CRF 150L Resmi Dipasarkan, Simak Kelebihannya

All New Honda CRF 150L dibekali mesin 150cc SOHC PGM-FI dengan fitur yang diklaim terbaik seperti Long Travel Inverted Front Fork, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta Wavy Disc Brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan. Simak: Harga Honda CRF 150L Lebih Murah dari Kawasaki KLX 150

Mesin 150cc mampu menghasilkan tenaga 9,51 kW (12,91 PS) / 8.000 rpm dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm (1,27 kgf.m) / 6.500 rpm. Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, namun juga sangat irit konsumsi bahan bakar mencapai 39,3 kilometer per liter melalui metode pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode pengetesan ECE R40 (43,03 kilometer per liter metode pengetesan EURO 2). Mesin Honda CRF 150L sata diluncurkan oleh Astra Honda Motor (AHM) di kawasan Tangerang Selelatan, 9 November 2017. CRF150L dibekali mesin 150cc SOHC air cooled PGM-FI yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan. Sedangkan tenaganya, diklaim mencapai 9,51 kW (12,91 PS) pada 8.000 rpm dengan torsi maksimum 12,43 Nm pada 6.500 rpm. Tempo/Ilham Fikri

All New Honda CRF150L dilengkapi dengan suspensi Showa yakni Long Travel Inverted Front Fork dengan suspensi inverted terbesar di kelasnya berukuran diameter pipa 37mm dan panjang stroke 225mm, dengan tampilan menjadi semakin gagah dan berkelas dengan adanya gold color anodize pada tabung suspensi. Suspensi belakang dilengkapi dengan sistem Pro-link untuk memberikan jarak main (travel axle) 210mm untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan.

All New Honda CRF 150L tersedia dengan warna Extreme Red dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 31,8 juta. Untuk daerah Kalimantan Timur akan diinfokan selanjutnya. Target model ini 35.000 unit per tahun.