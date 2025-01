Honda HR-V Ini Jawara Final Autovision AutoLight Up Contest 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Kontes modifikasi lampu Final Battle Autovision AutoLight Up 2017 berakhir. Tampil sebagai jawara adalah Honda HR-V milik Wahyudi untuk kategori The Best AutoLight Up. Sektor lampu eksterior dan interior telah dimodifikasi secara total oleh rumah modifikasi spesialis lampu Yoong Motor Surabaya.



“Kami menamakan mobil ini 'The Raptor Eyes' dengan tema ekstrem dan semua ubahan pada sektor lampu telah menggunakan produk Autovision dikombinasikan dengan ide kreasi orisinal kami sendiri. Sehingga mampu tampil lebih stylish dan personal,” ujar Yoong, modifikator yang menangani Honda HR-V milik Wahyudi.



Direktur CV Sampurna Parts Niaga selaku pemegang merek Autovision di Indonesia Lily Hernawan mengatakan bahwa Honda HR-V milik Wahyudi dinilai memenuhi syarat untuk menjadi The Best AutoLight Up 2017.

Modifikasi lampu pada interior Honda HR-V milik Wahyudi, jawara kategori The Best AutoLight Up pada final Autovision AutoLight Up Contest 2017 di Ancol, Jakarta, Sabtu, 26 November 2017. Dok. Autovision



“Unsur penilaiannya mulai dari kreativitas ide, tingkat kerapihan dan detail yang bagus, inovasi sektor lampu dan harmonisasi dalam tema modifikasi secara keseluruhan, sehingga membuat HR-V tampil sebagai juaranya,” kata Lily dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 27 November 2017.



Sedangkan peraih predikat Runner Up AutoLight Up 2017 diberikan kepada Honda Accord milik Dery dari BD Project Lampung. Dalam memodifikasi mobil ini, Dery dibantu Felix dari Sekip Jaya Palembang yang mengadopsi tema modifikasi ekstrem. Ubahannya dinamai ‘Octagon Design’ dengan proses pembuatan headlight sekitar 15 hari dan terinspirasi dari desain Bugatti Chiron.

Peserta yang menjadi pemenang kedua adalah Daihatsu Sigra milik Restu dari FX Stickers Bandung yang modifikasinya dikerjakan oleh Projie Nethics Bandung. Berkat hasil modifikasinya, Restu mendapatkan Autovision Multi Function Jump Starter.