Ini Penyebab Kawasaki W175 Lebih Murah dari KLX

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Sumber Buana Motor, selaku main dealer Kawasaki Motor di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, menyebutkan harga launching awal Kawasaki W175 memang akan lebih rendah dibanding seri KLX.



Kawasaki W175, yang rencananya diluncurkan pekan depan, 18 November 2017, diperkirakan dibanderol Rp 31-32 juta (on the road) atau lebih rendah dibanding seri Kawasaki KLX sekitar Rp 34 juta.



“Harga W175 memang diperkirakan lebih rendah karena peluncuran pertama ini ada subsidi,” ujar General Manager PT Sumber Buana Motor Yogyakarta Heri Setyawan kepada Tempo, Senin, 13 November 2017.



Heri menuturkan, pada periode pertama, Kawasaki Motor hanya akan meluncurkan 1.000 unit W175 untuk konsumen di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kedu, dan Banyumas, rata-rata hanya "dijatah" 55 unit pada periode pertama peluncuran.



“Jadi konsumen yang mengambil periode pertama peluncuran W175 ini akan lebih untung karena masih ada subsidi harga promo dari Kawasaki,” ucapnya.



Peluncuran Kawasaki W175 di Jakarta, yang akan dilakukan pada 18 November 2017, berbeda dengan di daerah. Untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, launching resmi W175 baru dilakukan pada pertengahan Desember 2017.



Heri menambahkan, bocornya harga W175 di media sosial, yang dibanderol Rp 31,3 juta (on the road) untuk varian standar dan Rp 32.500.000 (on the road) untuk varian special edition, bukanlah harga pasti. Harga itu masih bisa berubah lagi.



“Tapi perubahan harganya tidak banyaklah kalau pun memang ada perubahan,” tuturnya.



Heri sendiri belum mau berkomentar banyak terkait dengan harga W175 sebelum sepeda motor yang mengusung model retro sport itu resmi diluncurkan pekan depan. Keluaran sepeda motor terbaru Kawasaki yang mengusung model retro sport ini didukung mesin berkapasitas 175 cc, 4 tak, serta pelek spoke wheel aluminium hitam untuk tipe special edition.