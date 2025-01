Kawasaki W175 yang Akan Dirilis Menggunakan Mesin Eliminator?

Sebelumnya, bocoran harga Kawasaki W175 yang viral di berbagai media sosial sempat membuat jengah pihak Kawasaki karena khawatir konsumen salah tangkap. Potongan surat yang di-screen capture dan viral itu menyebutkan, di wilayah Yogyakarta, Kedu, dan Banyumas, harga sepeda motor yang mengusung model klasik retro itu dibanderol Rp 31.300.000 (on the road) untuk varian standar. Sedangkan varian special edition dibanderol Rp 32.500.000 (on the road) untuk wilayah yang sama. Heri menegaskan bahwa harga yang bocor itu masih perkiraan.