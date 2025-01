Lampu Honda HR-V Milik Wahyudi Jadi Keren, Ini Ubahannya

TEMPO.CO, Jakarta - Honda HR-V milik Wahyudi tampil sebagai pemenang dalam modifikasi mobil final Battle Autovision AutoLight Up 2017 yang digelar di Ancol, 26 November 2017.



Honda HR-V itu menyabut gelar terbaik kategori The Best AutoLight Up. Sektor lampu, baik eksterior dan interior telah dimodifikasi secara total oleh rumah modifikasi spesialis lampu Yoong Motor Surabaya.

Honda HR-V milik Wahyudi dinobatkan sebagai pemenang kategori The Best AutoLight Up pada final Autovision AutoLight Up Contest 2017 di Ancol, Jakarta, Sabtu, 26 November 2017. Dok. Autovision



“Kami menamakan mobil ini 'The Raptor Eyes' dengan tema ekstrem dan semua ubahan pada sektor lampu telah menggunakan produk Autovision dikombinasikan dengan ide kreasi orisinal kami sendiri. Sehingga mampu tampil lebih stylish dan personal,” ujar Yoong, modifikator yang menangani Honda HR-V milik Wahyudi.



