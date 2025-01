Mitsubishi Motors: SPK Mitsubishi Xpander Tidak Ada yang Bodong

Direktur Penjualan dan Divisi Marketing MMKSI Osamu Iwaba mengatakan bahwa fokus MMKSI saat ini adalah pengiriman unit Xpander kepada konsumen sesuai jadwal dengan urutan pemesanan. “Sistem first in first out,” kata Iwaba dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 18 Oktober 2017.

